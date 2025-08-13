¡Impecable! Cecilia Gómez sorprende con su memoria de elefante en el ¿Dónde están?

Cecilia Gómez se está dejando la piel en las pruebas de Pasapalabra y eso que en algunas como La Pista contra Alfred García ha sufrido al no reconocer los temas ocultos ni escuchando varios segundos de la canción.

La artista ha dejado claro en sus visitas al programa que ¿Dónde están? es su prueba, pero en el programa de hoy ha dejado a todo el mundo boquiabierto resolviendo el panel en tiempo récord. ¡Menuda memoria de elefante tiene!

El propio Roberto Leal se ha quedado impactado con la rapidez y la memoria de la artista, quién se ha mostrado especialmente a gusto en esta prueba. ¡Revive la hazaña de Cecilia Gómez dándole al play al vídeo de arriba!