Mejores momentos | 13 de agosto

¡Impecable! Cecilia Gómez sorprende con su memoria de elefante en el ¿Dónde están?

La artista ha descifrado el panel a una velocidad admirable y ha dejado boquiabiertos a todos los asistentes a plató

Cecilia Gómez sorprende con su memoria de elefante en el ¿Dónde están?

Patri Bea
Publicado:

Cecilia Gómez se está dejando la piel en las pruebas de Pasapalabra y eso que en algunas como La Pista contra Alfred García ha sufrido al no reconocer los temas ocultos ni escuchando varios segundos de la canción.

Alfred García y Cecilia Gómez, completamente perdidos con un tema de Aqua: “No la he oído en mi vida”

La artista ha dejado claro en sus visitas al programa que ¿Dónde están? es su prueba, pero en el programa de hoy ha dejado a todo el mundo boquiabierto resolviendo el panel en tiempo récord. ¡Menuda memoria de elefante tiene!

El propio Roberto Leal se ha quedado impactado con la rapidez y la memoria de la artista, quién se ha mostrado especialmente a gusto en esta prueba. ¡Revive la hazaña de Cecilia Gómez dándole al play al vídeo de arriba!

¡Impecable! Cecilia Gómez sorprende con su memoria de elefante en el ¿Dónde están?

