Las confesiones más divertidas sobre Joaquín Sánchez, contadas por su familia

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela visitaron El Hormiguero llenando el programa de humor y complicidad familiar mientras adelantaban detalles de su proyecto El capitán en América.

Tras la entrevista con Pablo Motos, Trancas y Barrancas sorprendieron con una sección divertida e íntima en la que Susana y sus hijas revelaron secretos sobre Joaquín, como su mayor defecto, su hija favorita y sus tesoros más preciados, sin que él pudiera intervenir sin permiso.