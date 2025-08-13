Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Susana Saborido, Salma y Daniela desvelan los mayores secretos de Joaquín Sánchez en El Hormiguero

El Hormiguero

Las confesiones más divertidas sobre Joaquín Sánchez, contadas por su familia

Las tres mujeres de la familia Sánchez Saborido se aliaron para sacar a relucir secretos sobre Joaquín.

El Hormiguero
Publicado:

Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela visitaron El Hormiguero llenando el programa de humor y complicidad familiar mientras adelantaban detalles de su proyecto El capitán en América.

Tras la entrevista con Pablo Motos, Trancas y Barrancas sorprendieron con una sección divertida e íntima en la que Susana y sus hijas revelaron secretos sobre Joaquín, como su mayor defecto, su hija favorita y sus tesoros más preciados, sin que él pudiera intervenir sin permiso.

Antena 3» Programas» El Hormiguero