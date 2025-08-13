Publicidad
El Hormiguero
Las confesiones más divertidas sobre Joaquín Sánchez, contadas por su familia
Las tres mujeres de la familia Sánchez Saborido se aliaron para sacar a relucir secretos sobre Joaquín.
Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela visitaron El Hormiguero llenando el programa de humor y complicidad familiar mientras adelantaban detalles de su proyecto El capitán en América.
Tras la entrevista con Pablo Motos, Trancas y Barrancas sorprendieron con una sección divertida e íntima en la que Susana y sus hijas revelaron secretos sobre Joaquín, como su mayor defecto, su hija favorita y sus tesoros más preciados, sin que él pudiera intervenir sin permiso.