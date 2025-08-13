Matilde, una mochilera de 73 años, lleva un mes desaparecida en Indonesia: "Sabemos que los mensajes no eran de Mati y que el hotel miente"

Aarti está muy preocupada por su amiga Matilde desapareció hace un mes en Indonesia. La mujer de 73 años lleva viajando sola desde que tiene 18 y es experta en moverse por Asia.

La mujer se comunica a diario con amigos y familiares por lo que les extraña mucho que haya desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro. "El último día que le manda un mensaje a una amiga es el 1 de julio", dice su amiga, "Ella comunicaba todo".

Sus allegados dicen que es imposible que se haya ido por voluntad propia ya que Matilde dejó su moto aparcada fuera con su candado personal puesto en la puerta de su habitación del hotel, algo que nunca hubiera hecho si estuviera planeando irse.

"Tenía un conocimiento muy grande de los países que visitaba. Ella siempre decía que había encontrado esa zona y que era su casa. Una persona que tiene tanto conocimiento de ese país es raro que no haya noticias de que ha desaparecido".

"Supimos por un abogado que ella tiene allí que no le había tramitado la visa. Sabemos que los mensajes no eran de Mati y que el hotel miente", asegura Aarti. Una desaparición muy sospechosa. ¡Dale al play!