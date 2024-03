Miguel Ángel Revilla: "Koldo mandaba un huevo"

Miguel Ángel Revilla dice estar "muy sorprendido" de que alguien como Ábalos, que lo ha sido todo en el PSOE, no tenga asumido que "si le piden que dimita tiene que hacerlo". El expresidente de Cantabria ha concedido una entrevista a Espejo Público donde ha analizado las últimas novedades en el 'Caso Koldo' y cree que Ábalos no dimite porque "económicamente no debe andar muy bien". Asegura que en alguna ocasión el exministro y exsecretario de organización del PSOE le comentó que "tenía apuros" porque ha tenido varios matrimonios e hijos.

Clase política de baja calidad

Es una actitud que Revilla ha criticado duramente. Cree que "la gente se amarra a los cargos como a un clavo ardiendo" y que la calidad de la clase política se ha deteriorado. Recuerda que él conoció a Fraga Iribarne, a Peces Barba...que eran catedráticos y tenían su vida resuelta por otros lado y que no tuvieron necesidad de agarrarse al cargo. En cambio ahora, asegura, "hay cargos que cuando acaban su periplo no tienen nada". "El ansia viva es algo muy peligroso, la tentación del dinero a algunos les cambia", ha sentenciado.

"Koldo mandaba mucho"

Sobre Koldo García dice que nunca le conoció directamente pero que le había visto en muchas ocasiones junto al ministro. "Le veía pegado como una lapa a Ábalos" y asegura que con su altura era difícil que pasara desapercibido. Dice Revilla que Koldo "mandaba un huevo", estaba atento a todo y dirigía las comitivas del Ministerio. Que era "más que un asesor" y que está convencido de que Ábalos y él eran muy amigos, que tenían una relación personal importante.

Ábalos no sabía nada de su cese

También ha explicado que la víspera de ser cesado, José Luis Ábalos y él estuvieron comiendo en Cantabria y no parecía que supiera nada. "Estuvimos hablando de futuro y por ningún lado pude intuir que no estaba seguro de que fuera a seguir" ha contado.