El duro caso de María, víctima de un delito de difusión sus videos sexuales: "No pude mirar"

Hace tres años de esto, pero es algo que aún le repercute en su día a día. Una experiencia que la marcó y que nos cuenta personalmente en Espejo Público: ya que, además de abrir la puerta de su casa, se abrió en aquella entrevista afirmando que es muy importante que su historia vea la luz.

Todo ocurrió en una fiesta, cuando María fue con su pareja a una zona más intima para mantener relaciones sexuales, y fue ahí, donde los amigos de su novio capturaron este momento y difundieron el video por redes sociales. La chica afirma que se enteró ya que unas amigas vieron este video y pudieron reconocerla, y en cuestión de horas, ya se había viralizado por redes sociales.

"No me atrevía a ir sola"

Ese día no asistió a clase. Contárselo a su familia fue lo más difícil. Sin embargo, recibió el apoyo necesario y denunció lo ocurrido. "La sentencia fueron servicios a la comunidad", una medida que la indigna, pero que no pudo llegar a más porque los culpables eran menores de edad.

"Me da miedo que se rían, se burlen o algo"

María aún guarda resquicios del trauma que vivió, algunos de ellos afectan a su vida cotidiana: "no puedo ir a ver a mi abuela porque son gente de ese barrio". Sin embargo lanza un importante mensaje para odas aquellas personas que estén atravesando una situación similar: "Que no tengan miedo a denunciar por mucho que le digan que no lo haga".

Cabe destacar, que el ambiente de la entrevista fue muy íntimo; tres mujeres y una historia, con el que la víctima pudo abrirse por primera vez en tres años y aportarnos este desgarrador testimonio.

