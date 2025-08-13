Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

VACACIONES QUE SALEN MAL

Luis Antonio, afectado por una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos: "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas"

En un hotel de Torremolinos se ha vivido el auténtico horror después de que 200 personas se hayan visto afectadas por una gastroenteritis. Hablamos con uno de los huéspedes que ha vivido esta situación.

hotel

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Al menos 100 personas han denunciado a un hotel de Torremolinos después de sufrir una intoxicación alimentaria que les ha arruinado completamente las vacaciones.

Los afectados ya han puesto la denuncia pertinente ante Policía Nacional y Consumo y el hotel niega que esto sea una incidencia generalizada. A través de un comunicado, el hotel asegura que actualmente solo se tiene constancia de casos puntuales de malestar digestivo que se encuentra en revisión.

Hablamos con Luis Antonio, uno de los enfermos. "En una semana hemos recogido unas 100 denuncias pero esto viene de más atrás". "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas que están muy sucias", asegura sobre el motivo de este virus que creen que han pillado y añade que: "Las paredes estaban mohosas".

"Todo el mundo que coge el virus. Todas las semanas van dos o tres semanas al hospital", termina. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

bajas

El Ayuntamiento de Fuengirola quiere contratar detectives para controlar a sus funcionarios: "Lo que ha hecho es poner en jaque a todos los trabajadores municipales"

hotel

Luis Antonio, afectado por una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos: "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas"

comunion

Manuel se queda solo en la comunión de su hijo por no dar alcohol: "Me preguntan directamente si va a haber barra libre"

matilde
DESAPARICIÓN

Matilde, una mochilera de 73 años, lleva un mes desaparecida en Indonesia: "Sabemos que los mensajes no eran de Mati y que el hotel miente"

Mercedes Piedra
Difusión Videos Sexuales

El duro caso de María, víctima de un delito de difusión sus videos sexuales: "No pude mirar"

Isabel Rábago sobre el nuevo amor de Froilán
NUEVO AMOR

Los colaboradores de Más Espejo desvelan quién puede ser la nueva ilusión de Froilán

Más Espejo hablaba sobre las imágenes de Froilán con una joven en sus vacaciones en Ibiza, y abría un debate entre los colaboradores. ¿Son amigos o algo más?

Esta tarde en YAS Verano, descubrimos a Cristina Medina más allá de La que se avecina
ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, descubrimos a Cristina Medina más allá de La que se avecina

Cristina Medina es una actriz, humorista y cantante conocida por su papel de Nines en La que se avecina. Hoy, descubrimos a Cristina más allá de la televisión. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00!

Rubén Bravo

Un experto en nutrición analiza el cuerpo de Iker Casillas: "No tiene demasiado músculo, tiene un cuerpo espigado"

¡Increíble! Jorge hace una apuesta en La ruleta de la suerte y la gana

¡Increíble! Jorge hace una apuesta en La ruleta de la suerte y la gana

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

¿Tiburones? La anécdota que ha contado Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

Publicidad