VACACIONES QUE SALEN MAL
Luis Antonio, afectado por una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos: "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas"
En un hotel de Torremolinos se ha vivido el auténtico horror después de que 200 personas se hayan visto afectadas por una gastroenteritis. Hablamos con uno de los huéspedes que ha vivido esta situación.
Al menos 100 personas han denunciado a un hotel de Torremolinos después de sufrir una intoxicación alimentaria que les ha arruinado completamente las vacaciones.
Los afectados ya han puesto la denuncia pertinente ante Policía Nacional y Consumo y el hotel niega que esto sea una incidencia generalizada. A través de un comunicado, el hotel asegura que actualmente solo se tiene constancia de casos puntuales de malestar digestivo que se encuentra en revisión.
Hablamos con Luis Antonio, uno de los enfermos. "En una semana hemos recogido unas 100 denuncias pero esto viene de más atrás". "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas que están muy sucias", asegura sobre el motivo de este virus que creen que han pillado y añade que: "Las paredes estaban mohosas".
"Todo el mundo que coge el virus. Todas las semanas van dos o tres semanas al hospital", termina. ¡Dale al play!
