Andy y Lucas sueltan el bombazo en El Hormiguero... ¡Han decidido separarse!

Andy y Lucas confirman en El Hormiguero si habrá separación definitiva

El grupo ha segundo dando conciertos, pero confirmó que esta sería su última gira.

Andy y Lucas visitaron El Hormiguero para compartir una noche llena de música y emociones, recordando momentos importantes de su carrera con cercanía y humor.

Durante la entrevista, hablaron sobre su anunciada separación, confesando que les ha costado despedirse y que, por problemas de fechas, el adiós se ha ido aplazando. Finalmente, confirmaron que su último concierto sería en el Palacio de Vistalegre, Madrid, poniendo fin a más de dos décadas juntos sobre los escenarios.

