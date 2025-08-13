Publicidad
El Hormiguero
Andy y Lucas confirman en El Hormiguero si habrá separación definitiva
El grupo ha segundo dando conciertos, pero confirmó que esta sería su última gira.
Andy y Lucas visitaron El Hormiguero para compartir una noche llena de música y emociones, recordando momentos importantes de su carrera con cercanía y humor.
Durante la entrevista, hablaron sobre su anunciada separación, confesando que les ha costado despedirse y que, por problemas de fechas, el adiós se ha ido aplazando. Finalmente, confirmaron que su último concierto sería en el Palacio de Vistalegre, Madrid, poniendo fin a más de dos décadas juntos sobre los escenarios.