Ayna Ziordia, campeona mundial de silbido: "He silbado en una película nominada al Oscar. Es mi instrumento de vida"

La madrileña ha convertido el silbido en su vida, su forma de expresarse y de contar historias. Hasta tal punto ha llegado su talento que es la campeona mundial de silbido. Hoy nos cuenta su historia.

Marta Requejo
Publicado:

Ayna Ziordia tiene un auténtico talento: su silbido. La joven vive a través de este sonido con el que se expresa e incluso cuenta historias.

Tal es el desarrollo de su silbido que se ha convertido en la campeona del mundo en esta modalidad e incluso ha puesto la banda sonora a Robot Dreams, nominada a los Oscar.

Entre sus proyectos más especiales está la preparación de un documental que mostrará sus entrenamientos diarios, donde combina disciplina vocal, respiratoria y musical.

"Me dediqué profesionalmente al silbido hace cinco años", cuenta, "Yo empecé a estudiar clarinete en el conservatorio y a silbar a escondidas". ¡Dale al play!

Programas

