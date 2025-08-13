Ayna Ziordia, campeona mundial de silbido: "He silbado en una película nominada al Oscar. Es mi instrumento de vida"

Ayna Ziordia tiene un auténtico talento: su silbido. La joven vive a través de este sonido con el que se expresa e incluso cuenta historias.

Tal es el desarrollo de su silbido que se ha convertido en la campeona del mundo en esta modalidad e incluso ha puesto la banda sonora a Robot Dreams, nominada a los Oscar.

Entre sus proyectos más especiales está la preparación de un documental que mostrará sus entrenamientos diarios, donde combina disciplina vocal, respiratoria y musical.

"Me dediqué profesionalmente al silbido hace cinco años", cuenta, "Yo empecé a estudiar clarinete en el conservatorio y a silbar a escondidas". ¡Dale al play!