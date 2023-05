Miguel Ángel Revilla afronta "con tranquilidad" su derrota electoral: "Pedro Sánchez deja un PSOE que es tierra quemada"

Miguel Ángel Revilla (PRC) ha pasado de 14 a 8 escaños en Cantabria convirtiéndose en la segunda fuerza en la comunidad. Cuenta que hay dos Españas: una es Cataluña y el País Vasco y otra el resto. Considera que el pacto de Sánchez con Podemos y los nacionalistas no se entendió en el resto de España. "Ni si quiera nosotros votamos la investidura de Pedro Sánchez, esos pactos salen mal siempre. "Ese pacto ha lastrado por completo al PSOE y ha laminado las expectativas del partido".

Para Revilla una de las causas de los malos resultados del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas ha sido el cambio de Sánchez diciendo que gobernaría solo y luego hacer lo contrario: "La gente lo asimila muy mal y esa marea contraria al Gobierno ha ido creciendo".

Asegura Revilla que sabía hace tiempo que iba a obtener esos resultados en Cantabria y tiene mucha tranquilidad. "No estoy absolutamente nada afectado. Sé que esto son ciclos. Esto es como el deporte unas se ganan y otras se pierden".

"Este es un Gobierno que ha estado en bronca permanente"

Considera que Sánchez sabe que tiene perdidas las elecciones generales las convoque ahora o en diciembre per así se evita el sufrimiento de que aquí diciembre la oposición le pide adelanto electoral y los socios de Gobierno "echados al monte echando la culpa al PSOE de por qué han ido las cosas mal". "Ha sido un Gobierno en el que han estado en bronca permanente", destaca.

Añade además que en la Cumbre Europea se va a poner el dedo en la llaga a esta etapa de inestabilidad y se va a anunciar que va a haber restricciones en el dispendio que ha permitido afrontar la crisis con liquidez. Le consta que en el PSOE se quejan mucho de que Sánchez es un hombre que toma las decisiones en un círculo muy reducido al que no llega casi nadie.

Señala Revilla que Pedro Sánchez tiene virtudes pero grandes defectos como el hecho de ser muy personalista. También a él le ha llamado Feijóo pero no Sánchez, tal y como ha hecho público Emiliano García- Page recién reelegido presidente de Castilla- La Mancha. "A mí me preocupa cómo ha dejado el partido Sánchez porque es tierra quemada. La prepotencia no es buena, ni creerse un genio. Ha tenido de gurú al señor Tezanos que te da encuestas para desayunar feliz pero no son reales".

"Intentaré que Cantabria sea gobernable"

Apunta que el suyo no es un partido carroñero e intentará que Cantabria sea gobernable y que por todos los medios no se contamine con Vox que es anti autonomía de Cantabria "además de otros rasgos que están en las antípodas de su partido".

Revilla vuelve otra vez al parlamento donde "ve muy digno estar de diputado". Hará una transición de su partido para que pueda seguir funcionando en Cantabria y afronta esta derrota en las elecciones con naturalidad. "Las euforias hay que contenerlas y las derrotas asumirlas".