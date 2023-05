Emiliano García Page, sobre su triunfo en el 28M: "Pedro Sánchez no me ha felicitado"

Emiliano García Page fue el único barón socialista que logró la mayoría absoluta en las elecciones municipales y autonómicas del domingo 28M, también es el socialista más contestatario con las políticas de Pedro Sánchez y el que más veces y más alto ha criticado decisiones como los indultos a los presos independentistas, la rebaja del delito de malversación o los acuerdos con EH Bildu.

Esta mañana, en su entrevista a 'Espejo Público', ha asegurado que Pedro Sánchez "todavía no me ha felicitado" por el triunfo. El barón socialista ha añadido que, quizá, esa felicitación no ha llegado todavía por "el frenesí político" de las últimas horas. "Aún no he visto todos los mensajes que he recibido desde el domingo".

Que su candidatura haya sido la que ha conseguido la victoria más rotunda dentro de la debacle socialista que ha supuesto el 28M, se puede interpretar como otro 'castigo' para Pedro Sánchez, que ha optado por lanzar un órdago y jugársela a cara o cruz en unas elecciones generales que tendran lugar en apenas un mes y medio, el próximo 23 de julio.

"No es la mejor fecha, pero cualquier otra después era peor", ha sentenciado Page sobre el adalento electoral.

