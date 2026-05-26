Hoy, Lolita Flores estará de nuevo en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Lolita Flores, una de las artistas más queridas y reconocidas del panorama español. La cantante y actriz visita el programa para hablar de sus proyectos y repasar algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

Durante la entrevista, Lolita compartirá anécdotas de su carrera, reflexiones sobre su vida artística y cómo afronta esta nueva etapa profesional. Con su cercanía y naturalidad habituales, protagonizará una conversación llena de emoción, humor y recuerdos ligados a una de las sagas más emblemáticas del mundo artístico en España.

Sobre ella:

Lolita Flores es cantante, actriz y presentadora, con una extensa trayectoria en música, cine, televisión y teatro. Hija de Lola Flores, ha sabido construir una carrera propia gracias a su personalidad y talento, convirtiéndose en una de las figuras más populares del entretenimiento en España. Su versatilidad y carisma la han mantenido como un rostro imprescindible durante décadas.