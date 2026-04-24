Máxima tensión entre unos okupas y los vecinos de Alcorcón: "Si no me dejan en paz, toca matar"

La tensión crece entre los vecinos de un barrio de Alcorcón por la presencia de un local okupado que, según denuncian, se ha convertido en un foco de inseguridad. Peleas constantes presunto trapicheo de drogas y graves problemas de salubridad han llevado a residentes y comerciantes a alzar la voz.

"Mi madre fue agredida con unas tijeras", relata una vecina, todavía afectada por lo ocurrido. Otro testimonio refleja el impacto diario en la vida familiar: "Tengo dos nietos y no pueden dormir", explica, señalando el ruido y los altercados nocturnos como una constante.

El problema no solo afecta a residentes. Pablo, propietario de un concesionario situado frente al local, asegura haber sufrido importantes daños materiales: "Nos rompieron una de las lunas de las puertas, nos causaron daños a dos coches y nos robaron varios patinetes. 3.500 euros". Además, advierte de que "también existen peleas en medio de la calle, lo que ahuyenta a posibles clientes y deteriora la actividad comercial.

Un foco de conflicto constante

Los vecinos describen el interior del local como un espacio insalubre. Rashid, una de las personas que vive allí, reconoce las malas condiciones: en el local hay cucarachas y ratas. Sin embargo, lanza un mensaje inquietante: "Si no dejan en paz mi barrio, toca matar".

Denuncias sin respuesta

Emilio, que reside justo enfrente, asegura que la situación se prolonga desde hace tiempo: "Llevamos un año, más o menos, aguantando esto". Según explica, han presentado varias denuncias sin obtener resultados: "Hemos denunciado en varias ocasiones y no ha pasado nada".

Mientras tanto, el barrio continúa viviendo con miedo, a la espera de medidas que devuelvan la tranquilidad a sus calles.

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