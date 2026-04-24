Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

OKUPACIÓN

Máxima tensión entre unos okupas y los vecinos de Alcorcón: "Si no me dejan en paz, toca matar"

Vecinos y comerciantes denuncian peleas, suciedad y trapicheo de drogas mientras aseguran que llevan más de un año reclamado soluciones sin respuesta.

Imagen de uno de los okupas y los vecinos de Alcorcón

Publicidad

Mario de Hipólito
Publicado:

La tensión crece entre los vecinos de un barrio de Alcorcón por la presencia de un local okupado que, según denuncian, se ha convertido en un foco de inseguridad. Peleas constantes presunto trapicheo de drogas y graves problemas de salubridad han llevado a residentes y comerciantes a alzar la voz.

"Mi madre fue agredida con unas tijeras", relata una vecina, todavía afectada por lo ocurrido. Otro testimonio refleja el impacto diario en la vida familiar: "Tengo dos nietos y no pueden dormir", explica, señalando el ruido y los altercados nocturnos como una constante.

El problema no solo afecta a residentes. Pablo, propietario de un concesionario situado frente al local, asegura haber sufrido importantes daños materiales: "Nos rompieron una de las lunas de las puertas, nos causaron daños a dos coches y nos robaron varios patinetes. 3.500 euros". Además, advierte de que "también existen peleas en medio de la calle, lo que ahuyenta a posibles clientes y deteriora la actividad comercial.

Un foco de conflicto constante

Los vecinos describen el interior del local como un espacio insalubre. Rashid, una de las personas que vive allí, reconoce las malas condiciones: en el local hay cucarachas y ratas. Sin embargo, lanza un mensaje inquietante: "Si no dejan en paz mi barrio, toca matar".

Denuncias sin respuesta

Emilio, que reside justo enfrente, asegura que la situación se prolonga desde hace tiempo: "Llevamos un año, más o menos, aguantando esto". Según explica, han presentado varias denuncias sin obtener resultados: "Hemos denunciado en varias ocasiones y no ha pasado nada".

Mientras tanto, el barrio continúa viviendo con miedo, a la espera de medidas que devuelvan la tranquilidad a sus calles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de Susana Díaz

Susana Díaz reacciona al vídeo del Comité Federal de 2016: "No me gusta revivirlo. He tardado muchos años en recuperarme"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones

Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones

Ensalada verde con pesto de pistacho y tofu

Arguiñano, impresionado con la ensalada verde con pesto de pistacho y tofu: "¡Vaya pintaca tiene!"

Imagen de Xavier García Albiol

Xavier García Albiol (PP), muy crítico con la regularización: "África es muy grande y si tienen que venir todos, no tenemos capacidad para resolver"

Anchoas en cazuela con fritada de puerro, de Arguiñano: "Una forma muy curiosa de prepararlas"
Para 4 personas

Anchoas en cazuela con fritada de puerro, de Arguiñano: "Una forma muy curiosa de prepararlas"

Imagen de uno de los okupas y los vecinos de Alcorcón
OKUPACIÓN

Máxima tensión entre unos okupas y los vecinos de Alcorcón: "Si no me dejan en paz, toca matar"

Imagen de Roca Rey
Roca Rey, muy grave

Preocupación por el torero Roca Rey tras la dramática cogida: "Ha sido angustiante y muy fea de ver"

El torero Andrés Roca Rey ha vuelto a sembrar la preocupación en el mundo del toro tras sufrir una escalofriante cogida en la plaza de la Maestranza de Sevilla. El diestro fue intervenido de urgencia y permanece bajo observación tras una cornada de gran alcance en el muslo derecho.

El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!
A las 23.00 horas

El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!

El cuarto programa de Mask Singer promete intensas emociones por descubrir quién se esconde bajo las máscaras, y parece que Ruth Lorenzo tiene muy claro la identidad de una de ellas, ¿acertará con sus teorías?

Imagen de Soraya Rodríguez

Soraya Rodríguez revela los detalles del Comité Federal del PSOE: "Pedro Sánchez intentó que no se votara porque sabía que perdía"

En peligro las vacaciones de verano.

¿Por qué muchos consumidores están preocupados por quedarse sin vacaciones de verano?

Imagen de Susana Díaz

Susana Díaz reacciona al vídeo del Comité Federal de 2016: "No me gusta revivirlo. He tardado muchos años en recuperarme"

Publicidad