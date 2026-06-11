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El dardo de Ana Obregón a sus imitaciones en Homo Zapping: "Tan imbécil no seré"

Nuestra colaboradora era uno de los personajes recurrentes de Homo Zapping, algo que admite que no le hacía mucha gracia en su momento.

Ana Obregón

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Homo Zapping fue uno de los programas de humor por excelencia de los 2000. En él, actores de la talla de Paco León o Yolanda Ramos imitaban a grandes personajes públicos. Unas parodias que, en ocasiones, les trajeron problemas con las personas aludidas.

Una de las personas que fue imitada en varias ocasiones fue Ana Obregón. Tanto su personaje en la serie Ana y los 7 como sus famosos posados veraniegos fueron objeto de parodias, algo que por primera vez confiesa que no le hacía gracia.

"Me veía ahí como si fuera imbécil y tan imbécil no seré cuando era una serie que creé yo, escribí yo y hacíamos máxima audiencia", afirma.

Pese a que nuestra colaboradora asegura que nunca llegó a pedir que retirasen los sketches, sí que le molestaron: "En un principio me molestaba, ahora me hace hasta gracia... a medias". ¡Dale al play para ver sus declaraciones al completo!

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