Hablamos con Valentina, la niña invidente que conquistó al papa León XIV y a los Reyes: "Le regalé un dibujo al Papa"

El viaje de León XIV por España se acerca a su fin. Tras recorrer Madrid y Barcelona cumpliendo con actos que pasarán a la historia, llega al archipiélago canario antes de partir de vuelta a Roma.

Ayer, el papa León XIV vivió junto a los Reyes de España uno de los momentos más emocionantes de su viaje: la bendición de la torre de Jesucristo de la basílica de la Sagrada Familia. Minutos antes de hacerlo, Valentina, una niña invidente de 13 años, le describía con todo detalle una maqueta de la propia torre.

"El Papa me dijo que describía la maqueta mejor de lo que él la podría describir", confiesa Valentina. La pequeña se sintió muy reconfortada con las palabras del Santo Padre, al que terminó regalando un dibujo de la torre. Un detalle por el que el Padre le dioun rosario a cambio.

Los Reyes también se quedaron fascinados ante el talento y la sensibilidad de Valentina, a la que le dieron personalmente la enhorabuena. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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