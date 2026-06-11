PAPA LEÓN XIV EN ESPAÑA
Hablamos con Valentina, la niña invidente que conquistó al papa León XIV y a los Reyes: "Le regalé un dibujo al Papa"
El papa León XIV alcanza la última parada de su viaje por España: las islas Canarias. Un destino que llega tras cumplir con su agenda en Barcelona, donde conoció a la pequeña Valentina, la niña que nos describió a todos la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia.
Publicidad
El viaje de León XIV por España se acerca a su fin. Tras recorrer Madrid y Barcelona cumpliendo con actos que pasarán a la historia, llega al archipiélago canario antes de partir de vuelta a Roma.
Ayer, el papa León XIV vivió junto a los Reyes de España uno de los momentos más emocionantes de su viaje: la bendición de la torre de Jesucristo de la basílica de la Sagrada Familia. Minutos antes de hacerlo, Valentina, una niña invidente de 13 años, le describía con todo detalle una maqueta de la propia torre.
"El Papa me dijo que describía la maqueta mejor de lo que él la podría describir", confiesa Valentina. La pequeña se sintió muy reconfortada con las palabras del Santo Padre, al que terminó regalando un dibujo de la torre. Un detalle por el que el Padre le dioun rosario a cambio.
Los Reyes también se quedaron fascinados ante el talento y la sensibilidad de Valentina, a la que le dieron personalmente la enhorabuena. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
Más Noticias
- El dardo de Ana Obregón a sus imitaciones en Homo Zapping: "Tan imbécil no seré"
- Ana Obregón, amiga de Cristina Blanco, sobre su relación con su hijo Miguel Ángel Muñoz: "Le quería tanto que se apartó de él"
- Se busca a un joven de 16 años desaparecido en la costa de Roses (Girona): "Se ha encontrado su moto acuática"
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad