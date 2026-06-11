Se busca a un joven de 16 años desaparecido en la costa de Roses (Girona): "Se ha encontrado su moto acuática"

Un joven de 16 años ha desparecido en la costa de Roses, en Girona. Este participaba en una excursión guiada de motos de agua cuando, de repente, se perdió.

La excursión se produjo justo antes de que cayera la noche. Una vez que las motos se separaron del grupo, el menor no acudió al punto de reunión y tanto los padres como la empresa de motos de agua denunciaron el miércoles por la noche su desaparición.

Tras 48 horas sin pistas del paradero del menor, se ha encontrado la que podría ser su moto de agua en la playa de Pals, a unos 20 kilómetros de la bahía en la que se perdió. Una noticia que mantiene en vilo a la familia del desaparecido.

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