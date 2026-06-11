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El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual: "Parece ser que estamos hablando de un solo caso"

El artista acaba de pasar a disposición judicial sin prestar declaración. Una detención en la que se le atribuye un presunto delito de agresión sexual.

Beret

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Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, es un cantautor español que acumula millones de fans. El cantante, que hace escasas 48 horas estaba cantando ante el papa León XIV en Barcelona, ha sido detenido por presunta agresión sexual.

La detención se ha producido en Sevilla. Han sido los agentes de Atención a la Mujer los que han localizado al cantante y han procedido a la detención y al traslado a comisaría. Allí, Beret no habría querido prestar declaración y habría pasado directamente a disposición judicial.

Aunque se desconoce el origen de la denuncia, se cree que se trata de un único caso de presunta agresión. Una inesperada noticia que llega apenas dos días después de ser noticia por cantar ante el Santo Padre.

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