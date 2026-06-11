Ana Obregón, amiga de Cristina Blanco, sobre su relación con su hijo Miguel Ángel Muñoz: "Le quería tanto que se apartó de él"

Cristina Blanco, la famosa vidente de los años 90, ha fallecido a los 61 años de un infarto. Una noticia inesperada que llega tras años de silencio mediático de Cristina.

La madre de Miguel Ángel Muñoz pasó sus últimos años apartada de los medios a raíz de muchos problemas de salud mental y procesos legales. Condenada a prisión por robo y con un trastorno bipolar que se sumaba a una depresión, su hijo Miguel Álngel Muñoz se volcó en sus cuidados. Sin embargo, durante la última etapa de su vida, el actor se vio superado y Cristina ingresó en una residencia, donde ha fallecido.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Ana Obregón, quien fue una gran amiga de Cristina Blanco. Ambas se conocieron de una forma muy curiosa, en la que Ana temía no poder ser madre tras una operación. Sin embargo, Cristina predijo que lo sería y, al cabo de un año, nació Alessandro Lecquio.

A raíz de ese momento, Ana Obregón y Cristina se hicieron grandes amigas. Su vínculo le permitió conocer bien qué relación tenía con su familia y, en especial, con su hijo Miguel Ángel.

"Tenía absoluta admiración y devoción hacia su hijo", afirma Ana Obregón, "le quería tanto que se apartó de él". Según nos cuenta, la vidente temió que las polémicas en las que se vio envuelta pudieran afectarle y terminaron distanciándose durante los últimos años. Sin embargo, resalta el amor que siempre hubo entre madre e hijo más allá de las circunstancias.

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