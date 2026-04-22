Los vecinos de La Bisbal, en pie de guerra contra los okupas: "El vecino de abajo falleció, y antes de que sacaran sus cosas, ya estaban intentando ocuparlo"

La reportera Marta Rams ha podido recoger el testimonio de varios vecinos que conviven con esta situación en La Bisbal d'Empordà. Sara, residente en un bloque con viviendas vacías, relata la presión constante a la que están sometidos: "Cada semana nos enteramos de que lo intentan. El vecino del bajo falleció y no habían ni sacado sus cosas, ni siquiera lo habían enterrado y ya estaban intentando ocuparlo, con todo dentro".

Recomendaciones frente a soluciones estructurales

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha optado por distribuir trípticos informativos entre los vecinos con medidas preventivas. Entre ellas, se recomienda instalar puertas blindadas y cerraduras de seguridad, colocar rejas en las ventanas, usar sensores de luz para simular presencia en la vivienda o evitar que los buzones acumulen correspondencia.

Sin embargo, estas pautas no han sido elaboradas directamente por el consistorio, sino por una empresa de seguridad, lo que ha generado críticas entre parte de la población.

"No hablamos de gente del barrio"

Yolanda, otra vecina afectada, explica cómo actúan quienes intentan ocupar: "No se ocupan casas donde vive gente. El problema es cuando hay un piso vacío o en reforma. En cuanto se enteran, si no tienes medidas de seguridad, entran".

Sobre el perfil de los okupas, matiza que "no hablamos de la gente del barrio, hablamos de la gente que viene de fuera del barrio". Aunque evita generalizaciones, reconoce que hay una percepción extendida entre vecinos sobre el origen diverso de quienes protagonizan estas ocupaciones.

Un problema creciente en los últimos años

Los residentes sitúan el origen del repunte de inseguridad hace aproximadamente un lustro, aunque subrayan que la situación se ha agravado recientemente. "Llevamos cuatro o cinco años así, pero estos tres últimos han sido brutales", asegura una de las vecinas. Y añade con preocupación que "la inseguridad es que todos los delincuentes estén en mi barrio”.

Mientras tanto, la respuesta institucional basada en la prevención individual sigue sin convencer a todos. Muchos vecinos consideran que las recomendaciones trasladan la responsabilidad a los ciudadanos, en lugar de abordar el problema desde una perspectiva más amplia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.