Las incongruencias en la confesión del presunto asesino del cantaor Matías de Paula: "Dice que Matías iba armado"

Matías de Paula, el famoso cantaor flamenco de Villanueva de la Serena (Badajoz), fallecía hace tres semanas tiroteado en plena calle. Un asesinato del que Nando, un conocido del pueblo, ha confesado ser el autor.

Según él, este se acostaba con su mujer y le llamaba "cornudo". "Me decía que me fuera de mi casa, que me fuese del pueblo, que era un cornudo", declara Nando.

El presunto asesino afirma también que estaba siendo objeto de amenazas constantes por parte de Matías de Paula. Unas amenazas que, según él, duraron hasta escasos momentos previos al crimen.

"Él sostiene que aquel 15 de mayo es Matías el que le cita y que va armado con una escopeta", señala Jorge García Badía, periodista de El Español, "pero en esta historia no aparece ni un solo arma".

Tampoco se sabe si realmente Matías de Paula y Yolanda, la exmujer del presunto asesino, estaban juntos en aquel momento. "Es la propia Yolanda la que alerta a Matías de Paula de que podía ir a por él", afirma García Badía, "parece ser que todo podía estar en la cabeza del asesino, pero el móvil de Matías tendrá la respuesta".

El crimen de Matías de Paula, del que hoy conocemos al presunto autor, ha conmocionado por completo a los vecinos de Villanueva de la Serena. Un pueblo que ha vivido una tragedia motivada por los celos de Nando.

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