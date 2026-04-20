Los inquiokupas de Ángeles le destrozan la casa antes de marcharse: "Hay 100.000 euros en daños"

Ángeles y su marido decidieron alquilar su piso hace 8 años, pero nunca se imaginarían que los inquilinos terminarían destrozando el hogar que con tanto cariño construyeron juntos. Algo que hicieron por rabia, cuando hace dos años les comunicaron que debían marcharse.

En un primer momento, los inquilinos alegaron vulnerabilidad para paralizar el desahucio. Sin embargo, cuando recibieron la orden de marcharse, decidieron hacerlo dejando huella. "Me han dejado la casa llena de escombros y han arrasado con todo", señala Ángeles.

Tras 21 meses de batalla judicial, los inquilinos han dejado una deuda de más de 30.000 euros, que se suma a los más de 100.000 euros en daños que tendrán que invertir para arreglar los destrozos de la casa.

Ángeles y su marido se ven incapaces de asumir la deuda en la que sus inquilinos les han metido. "Si no es por la gente que me ayuda, estoy debajo de un puente", asegura Ángeles.

Un proceso que asegura que les ha costado dinero y salud mental. "Vamos a denunciarles y van a pagar, si no es con dinero es con pena de cárcel", afirma Ángeles. ¿Logrará hacer justicia?