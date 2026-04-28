Mariló Montero, sobre los gestos de Koldo tras escuchar la declaración de la UCO: "Delata el nerviosismo. Balas tiene pruebas contundentes que no pueden discutirse"

Detrás del llamado 'caso Koldo', está el trabajo de la UCO de la Guardia Civil. Durante el lunes, el teniente coronel Antonio Balas declaró en el Tribunal Supremo. Precisamente, su declaración fue clave porque los informes de la UCO es la base probatoria contra el exdirigente socialista. El teniente coronel detalló que quién mandaba en la presunta organización criminal era el empresario, a pesar de que los investigados se refiriesen a Ábalos como el jefe.

En otro momento del interrogatorio, Balas ha comentado el gran nivel de influencia de Ábalos y Koldo García asegurando que tenían "acceso rápido y directo a otros estamentos de muy alto nivel".

Esas palabras de Antonio Balas también han impactado sobre los colaboradores de Más Espejo. Según Toni Cantó, "lo fundamental en esta trama es el papel de Ábalos y esa negativa a admitir que no es normal que estos personajes se pasearan por Ferraz como Pedro por su casa". Ha detallado que "el primer día desde que llegaron al poder, ya empezaron a enriquecerse" y se pregunta si "Sánchez no sabía lo que hacían este tipo de personajes".

Por su parte, Carmen Ro duda de que realmente Sánchez lo supiese. Para ella, "lo importante es que la UCO ha sido muy tajante y sitúa a Ábalos y Aldama en la cúspide y no se puede mirar más arriba". Ha detallado que eso "no le resta importancia al caso y no podemos arañar más arriba". Asegura que "como mínimo, hay que tener pruebas o indicios para empezar a decir lo que está diciendo" en ese caso, "Toni Cantó".

Sobre la normalidad de que el empresario Víctor de Aldama estuviese en la sede de Ferraz, Susana Díaz lo niega. Ha explicado que "no es normal que un empresario se paseé por la sede de un partido y ni siquiera le parece correcto". Además, reitera que eso "no debe pasar y si ha pasado, eso nos lleva a acabar en un banquillo".

"Los movimientos de Koldo son más activos que los de Ábalos, que son más contenidos"

Otro detalle que ha llamado la atención durante las declaraciones de los testigos en el juicio por el 'caso mascarillas' han sido los gestos de Koldo García y de José Luis Ábalos. Precisamente, durante la declaración de Antonio Balas, Koldo gesticulaba en varios ocasiones levantando las cejas o moviendo las manos. A Mariló Montero le sorprenden los gestos tanto de Ábalos como de Koldo y asegura que "hay una diferencia en los movimientos gestuales que son muy activos delata el nerviosismo de haber tolerado la aceptación de un juicio por una vida disoluta a realmente la declaración de Balas donde todo se pone muy serio porque son pruebas contundentes de una investigación muy rigurosa". Ha explicado que "son pruebas que no pueden discutirse bajo ningún concepto".

A Carmen Ro "los movimientos de Koldo" le llaman mucho más la atención que los de Ábalos, que asegura, "son más contenidos". Por otro lado, no cree que "vayan a tirar de la manta" y considera que habrá "que tirar de todas las mantas para ver dónde hay algo".

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