Jimeno recoge las insólitas teorías de los niños sobre la digestión en Y ahora Sonsoles

¿Qué significa realmente hacer la digestión? Esa fue la pregunta que planteó Jimeno a varios niños y que pudimos ver en Y ahora sonsoles. Los pequeños respondieron con explicaciones de lo más originales sobre por qué no se puede volver al agua inmediatamente después de comer.

Entre las ocurrencias más llamativas destacan quienes creen que la digestión solo puede hacerse en tierra firme o quienes aseguran estar en contra porque "te corta todo el rollo". Otros incluso sostienen que los adultos la hacen de forma diferente a los niños.

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