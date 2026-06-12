Alarma en Málaga por las peligrosas picaduras de la araña violinista: "Casi pierde el brazo"

Un hombre del barrio malagueño El Palo casi pierde el brazo por la picadura de una araña violinista. Todo ocurrió cuando estaba realizando tareas de jardinería en casa de un amigo y este pequeño arácnido le picó en el brazo. Notó una molestia, pero no le dio mayor importancia hasta que llegaron los síntomas.

Primero fue una especie de hinchazón en la zona de la picadura; después fiebre muy alta y finalmente un dolor insoportable y una necrosis en la herida. Acudió de urgencia al hospital y el equipo médico que lo atendió tuvo que abrir la herida para frenar la infección y administrarle antibiótico y analgésicos. Tras una exploración, los sanitarios confirmaron que la herida la había provocado la araña violinista.

Las consecuencias podrían haber sido peores debido al veneno tóxico de esta especie de arácnido, capaz de producir lesiones cutáneas, dolor intenso, edema y úlceras, así como fiebre, ictericia y fallo renal.

Lo cierto es que este tipo de arañas no son desconocidas en El Palo. Su presencia en el barrio malagueño data de, al menos, el año 1931, llegando a formar una importante colonia principalmente en la zona Este. "No sabemos si pica cuando se siente atacada, o pica porque tiene que picar", señala una vecina.

Tiene "el veneno más poderoso"

Según Raimundo Real, catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga, el problema es que esta araña "tiene un veneno bastante fuerte". De hecho, dice, "de todas las arañas que existen en la Península Ibérica esta es la que tiene el veneno más poderoso". Su veneno es de tipo proteolítico, que según explica Real "no hace daño al sistema nervioso en general, pero sí provoca daños locales importantes en la zona de la herida".

El catedrático deja claro que no son especies violentas ni agresivas. "No hace por picar, de hecho está presente en casi todas las casas. En España está ampliamente distribuida desde el río Duero hasta el sur, y toda la cuenca del Ebro, incluido también Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla".

Más víctimas de la araña violinista

No es el único caso conocido en España. En el verano de 2024 otras dos jóvenes malagueñas sufrieron la picadura de la araña violinista y tuvieron que recibir asistencia médica inmediata. Tres años antes un turista británico que se encontraba de vacaciones en Ibiza pasó por lo mismo, aunque su final fue más trágico.

El arácnido inoculó su veneno y su mano derecha comenzó a ponerse negra. El joven decidió acudir a un centro de salud de la isla donde le inyectaron antibióticos, pero la situación fue empeorando por lo que fue trasladado al hospital Can Misses, donde estuvo ingresado durante quince días. Finalmente los expertos decidieron amputarle los dos dedos de la mano que quedaron más afectados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.