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Gala 9 | Actuación

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena

El argentino lo ha dado todo sobre el escenario de Tu cara me suena y ha recordado al gran Freddy Mercury.

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena

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Patri Bea
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Martín Savi fue el encargado de abrir la octava gala por todo lo alto al ritmo de Survivor y se recorrió los entresijos del plató para transmitirnos la energía y garra del conocido tema ‘Eye of the tiger’.

¿Preparados para subir al ring? Martín Savi se convierte en Survivor con ‘Eye of the Tiger’

El pulsador ha querido que, para esta novena gala, Martín Savi se enfrente a uno de los retos vocales más complejos de la edición hasta la fecha: imitar al vocalista de una de las bandas de rock más conocidas del mundo.

Convertido en Freddy Mercury y con una puesta en escena hipnótica a la que no le ha faltado detalle, el argentino ha homenajeado a Queen interpretando con sentimiento y fuerza ‘Bohemian Rhapsody’.

Además, Martín Savi ha interpretado el piano en directo y se ha venido arriba en la última parte de la canción para dejar al público con el mejor sabor de boca posible. ¡Revive su imitación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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