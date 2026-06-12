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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta de chipirones de Arguiñano que transforma un plato clásico con un toque picante y patatas al horno
Karlos Arguiñano propone una elaboración sencilla para disfrutar de los chipirones encebollados acompañados de patatas asadas, una combinación ideal para compartir durante el fin de semana.
El cocinero explica en su Cocina abierta, que esta receta puede prepararse tanto con chipirones frescos como congelados e incluso con calamares. La clave está en una fritada de cebolla, pimiento verde, ajo, vino blanco y cayena que aporta intensidad al plato.
Como guarnición, las patatas se asan al horno con aceite de oliva y hierbas provenzales. Tras saltear los chipirones y mezclarlos con la fritada, el resultado es una propuesta completa y llena de sabor para cuatro comensales.
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