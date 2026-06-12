Victoria ‘barata’ en El Rosco: David falla… ¡y aun así derrota a Javier con solo 21 aciertos!

Javier y David se han vuelto a ver las caras en El Rosco. Pese a que la balanza ha estado algo desequilibrada últimamente y hemos visto muchas Sillas Azules, cada enfrentamiento es un mundo y en esta ocasión ambos luchaban por un bote que ya alcanza los 628.000 euros.

Como cada tarde, el duelo ha estado de lo más ajustado de principio a fin. Ninguno conseguía despegarse de su rival y cuando han llegado a los 21 aciertos, parecía que habían firmado las tablas.

Nada más alejado de la realidad. Javier, con menos segundos que su contrincante y sospechando que podría tener alguna en la recámara, ha decidido jugársela y cometer un error que le ha sentenciado.

David no solo no tenía ninguna más, sino que ha fallado una de las que creía saber. Sin embargo, este error no le ha alejado de la victoria puesto que su rival, obligado a arriesgar, había errado de nuevo. ¡Así ha sido!

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