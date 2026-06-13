Deseo cumplido: Sole Giménez disfruta sobre el escenario como Gloria Estefan rodeada de bailarines

Sole Giménez nos regaló un momento mágico en la pasada edición de Tu cara me suena al imitar a Rosana con el tema ‘Si tú no estás’. Tal fue el clima que se generó en plató que hizo llorar a Natalia Ferviú.

Para esta novena gala, el pulsador ha querido cumplir un deseo que Sole Giménez llevaba semanas pidiendo: actuar con bailarines y moverse con ellos sobre el escenario. ¿Y qué mejor que Gloria Estefan para darlo todo?

Con el tema ‘Mi tierra’, Sole Giménez lo ha dado todo sobre el escenario y se lo ha pasado en grande. La gente ha bailado y vibrado con ella y ha contagiado la energía tan característica de la artista imitada.

Los cuatro miembros del jurado se han mantenido bailando de pie durante la mayor parte de la actuación y eso lo dice todo. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole la play al vídeo de arriba!

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