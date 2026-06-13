Gala 9 | Actuación
Deseo cumplido: Sole Giménez disfruta sobre el escenario como Gloria Estefan rodeada de bailarines
La cantante ha llenado el plató de ritmo con un tema muy reconocido por todos. ¡Por fin ha podido bailar libremente sobre el escenario!
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Sole Giménez nos regaló un momento mágico en la pasada edición de Tu cara me suena al imitar a Rosana con el tema ‘Si tú no estás’. Tal fue el clima que se generó en plató que hizo llorar a Natalia Ferviú.
Para esta novena gala, el pulsador ha querido cumplir un deseo que Sole Giménez llevaba semanas pidiendo: actuar con bailarines y moverse con ellos sobre el escenario. ¿Y qué mejor que Gloria Estefan para darlo todo?
Con el tema ‘Mi tierra’, Sole Giménez lo ha dado todo sobre el escenario y se lo ha pasado en grande. La gente ha bailado y vibrado con ella y ha contagiado la energía tan característica de la artista imitada.
Los cuatro miembros del jurado se han mantenido bailando de pie durante la mayor parte de la actuación y eso lo dice todo. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación al completo dándole la play al vídeo de arriba!
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