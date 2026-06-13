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Gala 9 | Actuación

María Peláe vuelve a casa para tocarnos el corazón con su imitación de Chavela Vargas

La exconcursante de la novena edición ha regresado al escenario de Tu cara me suena para regalarnos una actuación única.

María Peláe vuelve a casa para tocarnos el corazón con su imitación de Chavela Vargas

María Peláe vuelve a casa para tocarnos el corazón con su imitación de Chavela Vargas

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Patri Bea
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La invitada de la novena gala de Tu cara me suena ha sido una de las participantes más queridas de la historia del programa, la tercera clasificada de la novena edición y una de las mujeres más carismáticas del país: María Peláe.

María Peláe se ha metido en la piel de Chavela Vargas en una de las etapas más maduras de la artista para emocionarnos y tocarnos el corazón con uno de sus temas más conocidos: ¡La llorona!

María ha vuelto a ser hipnótica y nos ha transportado a un lugar lleno de nostalgia y magia con su voz e interpretación. ¡Vuelve a disfrutar de su imitación en la novena gala al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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