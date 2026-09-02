María Peral, periodista de la exclusiva que relaciona a Marruecos con el asalto a Ceuta: "La actitud de complacencia no da buen resultado"

Todavía sigue en pie la investigación para conocer qué pasó realmente el pasado 30 de julio cuando miles de migrantes traspasaron la frontera que divide Marruecos y España. Ayer, 'El Español' publicaba un artículo cuyo titular recoge lo siguiente: "La Policía informa a la juez que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio". La firma es de María Peral, directoria adjunta del periódico y a quien hemos podido entrevistar hoy en directo.

"La propia Policía habla de que el flujo migratorio era una cobertura formal, meramente aparente"

Peral afirma que "el informe pone de manifiesto que se detectó cómo miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes guiaban hacia áreas predeterminadas a las personas que se concentraban en la zona de Castillejos". Esto, con el fin de que " pudieran vulnerar la frontera española y penetrar en la playa del Tarajal". Un dato curioso que ofrece la periodista es que parecía que las órdenes eran dadas por simples civiles, "no uniformados" y los que las recibían sí que lo estaban.

"La propia Policía habla de que el flujo migratorio era una cobertura formal, meramente aparente, de una operación previamente diseñada con otras finalidades", afirma Peral. Pero recuerda que hay que esperar a conocer el informe de la Guardia Civil.

Grande-Marlaska "debería conocer" este informe

Cuando Peral es preguntada por el conocimiento por parte del Gobierno, coincide con la opinión popular: "Yo creo que las primeras manifestaciones del presidente del Gobierno respondieron a una descripción exacta de la realidad: se produjo una violación de la frontera de España, que también es la de Europa".

Además, alude directamente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien considera que debería conocer el informe, pues "lo conocen las autoridades del Ministerio del Interior". Esto es, ya que se trata de un informe de la Unidad de Inteligencia de la Comisaría de Extranjería y Fronteras.

Notas informativas que datan del propio 29 de julio

María Peral explica que en el informe hay datos "muy significativos". Entre ellos, "se reproducen notas informativas de la propia unidad autora del informe, elaboradas el 29 de julio, en las que se habla de un riesgo extremo de que haya una entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a nado". Es decir, datos que se enviaron tan solo 24 horas antes a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

"Si el Gobierno tiene algún motivo poderoso para justificar esa actitud con Rabat, debería explicarlo"

La periodista considera que se está teniendo una "actitud deliberada de complacencia con Marruecos que puede no corresponderse con los hechos o los indicios que manejan quienes saben de esto: los policías de Extranjería". En cuanto al presidente del Gobierno confiesa: "No sé a qué se puede deber esa actitud del Gobierno, que es tan llamativa. Lo que yo creo es que merece ser investigado. Y si el Gobierno tiene algún motivo poderoso para justificar esa actitud con Rabat, debería explicarlo".

Finalmente, Peral alerta de que podría producirse una nueva entrada masiva en cualquier momento y asegura que "esta actitud de complacencia no está dando un buen resultado".

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