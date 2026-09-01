"Si los abuelos no pueden ayudar, habrá que pedir un préstamo": la travesía del regreso al cole más caro de la Historia

Gabriela tiene tres hijos y un problema de 1.500 euros. Es lo que calcula que le costará el comienzo escolar en el colegio concertado donde los lleva para que puedan estudiar juntos. El año pasado ya pensó en pedir un crédito para afrontar el gasto, y este curso es más probable aún que lo solicite: "No llega con lo que tenemos. Este año no nos hemos ido de vacaciones". Gabriela es un ejemplo del estudio que ha publicado una plataforma de venta de segunda mano: "El 17 % de las familias financiará sus compras, una de cada seis".

Récord de créditos al consumo

Las vacaciones de verano empujaron a muchas familias por el tobogán de los créditos personales superando los 45.000 millones, toda una plusmarca en nuestro país. Esa deuda se incrementará con la vuelta al cole. Para Ismael García, experto económico "hemos perdido un 26% de poder adquisitivo en los últimos cinco años. Esto dispara la necesidad de financiar gastos regulares, no caprichos". Otra madre admite que necesitará un “empujón” de sus padres o un préstamo si los abuelos no pueden ayudar. Lo confirma una de las comerciantes del barrio: "nosotras trabajamos en tiendas y vemos cada vez se va más a crédito, incluso para irse de vacaciones".

"Gano 1.000 euros. Con nuestras nóminas no nos dan financiación"

En el mercado, Antonio calcula en unos cinco o seis mil euros el curso completo de su pequeño: "Con nuestras nóminas no nos dan financiación. Lo haremos con ayuda de los suegros y los padres". Tanto él como su mujer trabajan en una residencia de mayores y cobran unos 1.000 euros al mes. A la falta de renta se suma la falta de financiación. Si le dieran ese préstamo, podría seguir el consejo de Ismael: "Financiar estrictamente lo necesario y que el crédito sea barato y cortísimo". En definitiva, que no se nos haga bola.

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