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Mejores momentos | 1 de septiembre

“¡Cómo te levanta esto!”: Roberto Leal, entusiasmado con una canción desconocida para David y Jesús

El presentador ha liderado la fiesta al ritmo de ‘Comerranas’, un temazo de Seguridad Social que se ha convertido en un duro examen para los concursantes.

“¡Cómo te levanta esto!”: Roberto Leal, entusiasmado con una canción desconocida para David y Jesús

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Si Roberto Leal fuera invitado de Pasapalabra en vez del presentador, arrasaría cada vez que jugara La Pista. Es verdad que todo se ve más fácil cuando se tiene la canción delante, pero también que cada tarde demuestra que sus gustos musicales son de lo más heterogéneos. Lo que más ha llamado la atención es su entusiasmo con el tema que les ha tocado a Javier y a David, justo después de haber disfrutado también al ritmo de ‘Bailamos’ o, como ha dicho Dani Tatay reversionando a Enrique Iglesias, ‘Baila amor’.

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“Quiero a todo el público arriba”, ha avanzado Roberto al comenzar el viaje al año 1984 con el duelo entre los concursantes. Ha dado igual escuchar fragmentos o que al presentador se le escapara que es del grupo Seguridad Social. Ha sido necesario el título alternativo.

Javier y David han alucinado con “Zampabatracios”. En cualquier caso, el madrileño se ha adelantado con el pulsador, así que el barcelonés ha aprovechado la oportunidad para intentar ganar con ‘Comerranas’. Tal cual, es la respuesta que le ha dado la victoria con dos segundos. “¡Cómo te levanta esto!”, ha asegurado Roberto sobre la canción. ¡Dale al play!

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