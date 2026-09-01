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Rocío Muñoz, tajante hacia Omar Montes: "Yo no voy a dejar a mi hijo en esa casa"

Desvelamos nuevos detalles de la entrevista en exclusiva de Rocío Muñoz. A punto de dar a luz del bebé que asegura que es de Omar Montes, afirma que tiene miedo y que "no se fía" del cantante.

Rocío Muñoz

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rocío Muñoz está a punto de dar a luz a uno de los bebés más mediáticos del momento, el que asegura que es de Omar Montes. Una etapa final de embarazo en la que confiesa que ha llegado a sentir miedo por la vida del niño.

Rocío Muñoz

La joven asegura que los últimos meses han estado llenos de presuntas amenazas y presiones por parte del entorno de Omar Montes. Unas presiones que, según Rocío, no encajan con la imagen inicial que le dio durante la presunta relación que mantuvieron.

"Estuvimos en consulta con la ginecóloga los dos", afirma Rocío Muñoz, "se ha creído su propia mentira y ya no sabe por dónde salir... hasta que salga la prueba de paternidad". Es precisamente esa prueba la que, aunque Omar habría tratado de impedir, Rocío está decidida a hacer para demostrar que no miente.

A raíz de lo que ha vivido con Omar y su familia, Rocío sostiene que su confianza está rota y es irrecuperable. "Yo no voy a dejar a mi hijo en esa casa", sentencia.

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