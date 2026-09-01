La Voz vuelve el viernes 18 con un quinto coach y muchas más novedades

La Voz comienza a resonar muy alto. Antena 3 presenta la nueva edición del talent show de mayor éxito internacional, que llega el 18 de septiembre al Prime Time de la cadena con un nuevo equipo de coaches.

La Voz cuenta con un impresionante elenco de coaches: Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López. Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de La Voz, junto a Eva González como presentadora del formato.

Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra la grandeza del formato. En esta edición, todos lucharán de nuevo por tener en sus respectivos equipos a las mejores voces del país y llevarse así la victoria.

La Voz volverá a contar con los Bloqueos, Superbloqueos, Megabloqueos y el Botón del Arrepentimiento.

En esta edición de La Voz, los coaches volverán a contar con los Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder, los coaches son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical.

Vuelve también el Botón del Arrepentimiento, si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta herramienta permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

La Voz es una producción de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia. Para todos aquellos que quieran disfrutar del programa fuera de España, el programa también estará disponible a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

La Voz es un formato de ITV Studios que cuenta con un total de 157 franquicias y con adaptaciones locales en 76 territorios. ITV Studios es una compañía global, que forma parte de ITV PLC, y produce en 13 países a través de más de 60 sellos en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, los Países Nórdicos, Italia, Países Bajos y ahora también en España. ITV Studios Iberia vuelve a asumir, junto a Atresmedia, la producción integra de La Voz en España.

La nueva edición de La Voz viene con novedades para hacer mucho más emocionante la competición y la lucha entre los coaches por hacerse con los mejores talents.

Una mécanica que cambiará las reglas del juego

Por primera vez en La Voz, un quinto coach se unirá a la competición en la fase de las Batallas. Un artista de primer nivel irrumpirá en el concurso para revolucionar las reglas del juego: tendrá el poder de cambiar el destino de los talents y formar su propio equipo con el objetivo de competir por la victoria.

Las batallas cuerpo a cuerpo vuelven a La Voz, los talents que superen las Audiciones a Ciegas tendrán que enfrentarse en uno contra uno para ganarse el pase a los Directos. En esta fase vuelven los robos, pero los coaches tienen una nueva arma para protegerse de ellos: la tarjeta roja. Lejos de ser algo negativo, en La Voz son un pase directo a la siguiente fase del talent show.