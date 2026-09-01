Marius Borg, uno de los portadores del féretro de Harald V en su primera aparición pública tras su condena

Ayer, día 31 de agosto, Marius Borg, el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, ha reaparecido públicamente en una de las jornadas más importantes y dolorosas para la familia real noruega.

El joven ha participado en la despedida del rey Harald V como uno de los portadores de su féretro, pese a encontrarse actualmente cumpliendo una condena bajo arresto domiciliario. La aparición de Marius se ha producido durante la ceremonia privada de traslado de los restos mortales del monarca en el Palacio Real de Oslo.

Aunque no tiene título real ni forma parte de la línea de sucesión al trono, su presencia en una ceremonia tan solemne ha llamado especialmente la atención. Te contamos todos los detalles sobre la celebración en este artículo.

El rey Haakon VIII acude a la misa por el rey Harald V junto a su madre, Sonia de Noruega, y sus hijos, Ingrid Alexandra y Sverre | Gtres

El traslado del féretro

Vestido de riguroso luto y visiblemente afectado, el joven de 29 años ha formado parte del reducido grupo encargado de trasladar el féretro del rey hasta la capilla del palacio, donde permanecerán para que el público pueda presentar sus respetos al fallecido monarca.

Marius ha compartido este momento con otros miembros de la familia real, entre ellos su padrastro, el rey Haakon VIII, y su hermanos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre, además de su tía Marta Luisa y sus tres primas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah Behn.

La ceremonia privada por Harald V, con Marius Borg como portador del féretro | Instagram

Su madre, la reina consorte Mette-Marit, iba detrás de la mano de Sonia de Noruega, madre del actual rey Haakon VIII, a quien se la vio realmente afectada por el momento, dejando claro que la mujer de su hijo es un gran apoyo para ella.

Un permiso especial

La participación de Marius en los actos por la muerte de su abuelo político no estaba confirmada hasta ahora. El joven se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de prisión después de haber sido declarado culpable de varios delitos relacionados con agresiones, amenazas y abusos contra varias mujeres.

A pesar de su situación judicial, las autoridades penitenciarias le han concedido un permiso para poder asistir a las ceremonias relacionadas con la muerte del monarca. Según ha trascendido, la autorización está limitada a los actos familiares y funerarios, por lo que deberá regresar a su domicilio una vez finalicen.

Harald V y Marius Borg en 2011 | Gtres

Su presencia en el Palacio Real supone así una de sus primeras apariciones públicas desde que comenzó a cumplir la condena. La imagen de Marius junto al resto de la familia real ha generado además numerosos comentarios en Noruega, donde su situación judicial ha estado en el centro de la atención mediática durante los últimos meses.

Hay debate en Noruega

La participación del hijo de Mette-Marit en el traslado del féretro ha provocado opiniones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que se trata de una cuestión estrictamente familiar y entienden que debía poder despedirse del monarca junto a sus seres queridos, otros cuestionan que haya recibido un permiso especial mientras cumple una condena.

En cualquier caso, durante la ceremonia la atención estuvo puesta en la despedida de Harald V, que deja atrás más de tres décadas al frente de la Corona noruega. La familia real se prepara ahora para las exequias de Estado, en las que Marius volverá a estar bajo el foco por su estrecha vinculación con la familia, pero también por la delicada situación personal y judicial que atraviesa.