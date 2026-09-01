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Tita Cervera desvela sus planes tras su bache de salud: "Tendré que ir a Madrid unos días"
Beatriz Cortázar ha podido hablar con Tita Cervera, que aclara cómo se encuentra y cómo le ha ido el verano tras su hospitalización.
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La familia Thyssen está en el foco mediático tras la hospitalización que sufría en mayo Tita Cervera. Un ingreso que hacía saltar todas las alarmas y que ha cambiado los planes de verano de la baronesa y de su familia.
En Y ahora Sonsoles, nuestra compañera Beatriz Cortázar nos ha traído varias exclusivas que rodean a la familia Thyssen. De hecho, Cortázar ha podido hablar con la propia Tita Cervera.
La baronesa le ha confirmado a nuestra compañera que tiene pensado ir a Madrid pronto por asuntos laborales, pero que el verano ha sido muy tranquilo y ha estado muy bien en su finca de Más Mañanas. "Estoy la mar de bien", afirma.
Tita Cervera también confirma que este verano ha estado escribiendo sus memorias, un proyecto que la ha mantenido ocupada. "Sacaré documental y libro", señala la baronesa. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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