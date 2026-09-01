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AlaZ | 1 de septiembre

¿Empate a 21 aciertos? Javier ofrece el pacto en AlaZ y David decide en su último turno

El concursante madrileño, que ha elegido jugar de la Z a la A pese a llegar con más tiempo a la prueba, ha preferido plantarse, depositando su confianza en que su rival haga lo mismo.

¿Empate a 21 aciertos? Javier ofrece el pacto en AlaZ y David decide en su último turno

¿Empate a 21 aciertos? Javier ofrece el pacto en AlaZ y David decide en su último turno

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Prudencia y confianza, así se resume el final de este duelo en AlaZ en el que Javier se ha plantado en 21 aciertos confiando en que David tomara la misma decisión. El madrileño ha preferido evitar riesgos pese a lo peligroso que es siempre ese marcador, con la posible tentación del rival por ir más lejos con un bote que ya ha llegado a 970.000 euros. Además, él mismo ha protagonizado un momento inédito al comienzo de la prueba por una decisión igual de insólita: en su privilegio por llegar con más segundos, ha elegido jugar de la Z a la A.

¿Genialidad o locura? Javier revoluciona AlaZ con una decisión insólita: jugar de la Z a la A

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Así se sorprendente ha comenzado este AlaZ: con Javier arrancando con un Pasapalabra en la Z, lo que ha provocado su propia risa y un comentario sarcástico de La Terremoto de Alcorcón. Sin embargo, sin prisa pero sin pausa, ha demostrado que está acostumbrado a competir a la inversa y ha terminado la primera ronda con 20 aciertos. David lo ha hecho justo después y con el mismo marcador.

Cada uno ha sacado, con mucho cuidado, una respuesta más y han dudado ante sus preguntas pendientes. Javier, consciente de lo caros que salen los fallos, se ha plantado, ofreciendo un pacto de empate a su rival. ¿Qué hará David? ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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