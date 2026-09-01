Beatriz, la ceutí que despertó con un inmigrante en su cama: "Pedro Sánchez ha tomado partido por otro rey que no es el nuestro"

Ya ha pasado casi un mes desde que Beatriz se despertó con un migrante en su cama, y asegura que ya ha pasado página. Nos cuenta que, para su sorpresa, fue todo muy rápido. "Como las fuerzas de seguridad actuaron tan rápido, la justicia al día siguiente fue el juicio, hubo sentencia... Me sentí protegida". Sin embargo, recalca que en Ceuta no se siente segura: "En mi ciudad no; es todo lo contrario".

"Es inseguridad, es indefensión... No se mueve nada. No hay ni una medida. Son todo mentiras. No puedes poner mil y pico de camas cuando estamos hablando de hasta 10.000. ¿Qué solución es esa? ¿Quién pone las medidas? Llevamos un mes y estamos muchísimo peor", denuncia la ceutí. Cuando Beatriz es preguntada por el presidente del Gobierno, no puede evitar expresar rechazo. Confiesa que no tiene nada que decirle, pues "no merece la pena" ya que "no va a hacer nada". Sin embargo, sí ha opinado de su gestión:

"Que el presidente de mi país exculpe completamente a Marruecos, que empiece a polarizar a la población en vez de tranquilizar... Que esto no es política"

"Lo único que ha hecho por Ceuta fue, cuando vino, describirlo: 'Una violación de la integridad territorial de España' Palabras de él. Es lo único que ha hecho por Ceuta: definir lo que ha pasado". Es más, la vecina de Ceuta recalca que Sánchez solo ha intentado enfrentar a la población. "Que el presidente de mi país exculpe completamente a Marruecos, que empiece a polarizar a la población en vez de tranquilizar... Que esto no es política. Y que él sea el que mueva el avispero, el que polarice a la gente...", se queja.

Precisamente porque no quiere comunicarse con el presidente, aprovecha para lanzarle un mensaje a los españoles: " Yo hago un llamamiento a la gente de España para que colabore con Ceuta, que es un problema de España y de Europa".

"Sería muy importante la presencia del rey"

Cuando Beatriz es preguntada por la ausencia del rey en Ceuta, se une al barco de sus compatriotas: "En un principio, me parece que debe venir a Ceuta; ya tendría que haber venido". Pero, puesto que aún no lo ha hecho, dice que "se queda con las palabras de Juan Vivas, que dice que su corazón está con Ceuta".

"Sería muy importante la presencia del rey, aunque se moleste el otro —refiriéndose al de Marruecos—. Pedro Sánchez ha tomado partido por otro rey que no es el nuestro. A mí me rompe el alma, me da coraje, me indigna mucho", confiesa.

"Los que han entrado no los cuento como población; los cuento como invasores"

Finalmente, la ceutí asegura que la ciudad siempre ha convivido con cuatro culturas y nunca han tenido un problema. Sin embargo, no considera que las personas que traspasaron la frontera sean ciudadanos de Ceuta. "Los que han entrado no los cuento como población; los cuento como invasores y, de alguna manera, tendrán que ser devueltos a su país o repartidos por la península. No van a pertenecer nunca a Ceuta. Para ellos, Ceuta es un paso a España, a Europa... No lo sé".

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