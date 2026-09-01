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Mejores momentos | 1 de septiembre

¿Genialidad o locura? Javier revoluciona AlaZ con una decisión insólita: jugar de la Z a la A

El concursante ha dado la sorpresa con una elección tan valiente como temeraria, ya que es el primero en arriesgar jugando al orden inverso llegando con más tiempo a la prueba.

¿Genialidad o locura? Javier revoluciona AlaZ con una decisión insólita: jugar de la Z a la A

¿Genialidad o locura? Javier revoluciona AlaZ con una decisión insólita: jugar de la Z a la A

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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“Esto no lo habíamos visto venir”, ha reconocido Roberto Leal. En realidad, pocos pensaban que podía darse esta circunstancia. Por primera vez en AlaZ, el concursante que ha llegado con más segundos ha elegido jugar en el orden inverso, en vez de en el natural del alfabeto. El valiente ha sido Javier, que ha dado un motivo igual de llamativo.

“Te voy a sorprender, porque llevo tanto tiempo empezando de la Z a la A que voy a coger de la Z a la A”, ha anunciado. Efectivamente, el concursante madrileño ha asombrado a Roberto y también a todo el público, que ha ovacionado su osadía. También a David le ha extrañado, en su caso para bien porque iba a poder competir de la A a la Z pese a haber llegado con menos tiempo a la prueba.

Javier ha mostrado tanto su valentía como su buen sentido del humor frente a la adversidad, dado que lleva una etapa complicada en la que es su rival quien suele acumular más segundos. Y David, cuando elige, siempre se ha decantado por empezar por la A. Por eso, en realidad, el madrileño le ha acabado cogiendo cierta soltura a jugar esta prueba a la inversa. ¡Descubre en el vídeo cómo ha tomado esta insólita decisión!

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