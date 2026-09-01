Simone Biles culmina su redención en París tras apartarse de la gimnasia en Tokio

La gimnasta explicó que, además de sus problemas personales, tuvo que competir en París con un desgarro en el gemelo. Pese a las dificultades, consiguió completar un campeonato extraordinario.

Biles volvió a colgarse el oro olímpico y llegó a inventar varios movimientos que llevan su propio nombre. Así, culminó su regreso a la élite tras el complicado episodio vivido en Tokio.

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