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El Hormiguero
Simone Biles culmina su redención en París tras apartarse de la gimnasia en Tokio
Simone Biles recordó en El Hormiguero cómo logró superar sus problemas de salud mental y volver a lo más alto en los Juegos de París.
La gimnasta explicó que, además de sus problemas personales, tuvo que competir en París con un desgarro en el gemelo. Pese a las dificultades, consiguió completar un campeonato extraordinario.
Biles volvió a colgarse el oro olímpico y llegó a inventar varios movimientos que llevan su propio nombre. Así, culminó su regreso a la élite tras el complicado episodio vivido en Tokio.
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