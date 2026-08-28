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Crisis en Ceuta

La comunidad marroquí en Madrid, asustada por opinar sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Cuando vaya a Marruecos, van a detenerme"

La crisis en la frontera con Ceuta no solo se vive a ambos lados del Estrecho. También se comenta en las calles de Madrid, donde reside una importante comunidad de origen marroquí.

La comunidad marroquí en Madrid habla de la crisis en la frontera con Ceuta

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Hellen Perdomo
Publicado:

La crisis en la frontera de Ceuta también se sigue desde Madrid. Raúl García salido a las calles de la capital para conocer qué piensa la comunidad marroquí residente en España sobre lo ocurrido el pasado 30 de julio.

Las respuestas son diversas, aunque todos comparten una actitud de prudencia ante lo que pueden decir. Algunos prefieren no posicionarse. "No me mojo", responde uno de ellos.

El temor a las consecuencias al regresar a Marruecos aparece también en las conversaciones. Uno de los entrevistados explica por qué ha decidido hablar a cara descubierta: "Cuando vaya a Marruecos, van a detenerme, por lo menos en la frontera". Otros, en cambio, sí se muestran dispuestos a expresar su opinión y califican de forma negativa lo ocurrido: "Muy mal hecho".

"Allí no se puede trabajar, no se puede ganar la vida"

Para muchos de los marroquíes que viven en España, las fronteras de Ceuta y Melilla forman parte de su historia personal y familiar. Hassan, que trabaja en una cafetería madrileña, conoce de cerca la situación de la frontera con Melilla. Su testimonio pone el foco en las dificultades económicas que, según explica, existen al otro lado. "Allí no se puede trabajar, no se puede ganar la vida", cuenta.

Otros entrevistados recuerdan que en el pasado el paso por la frontera era más habitual para muchas personas y destacan el impacto que tienen ahora las restricciones y las dificultades para cruzar.

"Dejó todo para venir a España"

La situación también afecta a quienes han dejado Marruecos para instalarse en España pero mantienen allí a sus familiares. Uno de los entrevistados cuenta su experiencia personal y habla de las dificultades que han llevado a algunas personas a abandonar el país: "Dejó todo para venir a España".

Son historias que muestran cómo un conflicto en la frontera tiene consecuencias que van más allá de la política y que se viven también en las familias que residen a ambos lados del Estrecho.

Entre los testimonios recogidos por Raúl García también hay quienes expresan abiertamente su preocupación por las personas que están viviendo esta situación. "Me duele lo que está sucediendo", asegura uno de los entrevistados.

La crisis de Ceuta se convierte así en tema de conversación también entre los marroquíes residentes en Madrid. Unos prefieren mantener silencio, otros cuestionan lo ocurrido y algunos reclaman que no se utilice a la población en un conflicto político.

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