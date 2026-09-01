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VERDADERO Y FALSO

Cristina Pardo se enfrenta a las verdades y mentiras sobre el estreno de La Mesa

Sometemos a Cristina Pardo a un test de 'Verdadero o Falso' a un día de su gran estreno en el prime time de Antena 3.

Cristina Pardo se enfrenta a las verdades y mentiras sobre el estreno de La Mesa

Cristina Pardo se enfrenta a las verdades y mentiras sobre el estreno de La Mesa

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Alejandro Hergon
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Mañana llega el gran día. Este miércoles 2 de septiembre a las 23:00h, justo después de El Hormiguero, Cristina Pardo estrena en directo La Mesa. Para calentar motores, ponemos a prueba a Cristina con un test de 'Verdadero o Falso' que aclara cómo funciona la mecánica en plató y qué sorpresas les esperan a los espectadores.

Un plató impredecible donde Cristina no lo sabe todo

Si algo queda claro es que en La Mesa habrá hueco para lo impredecible. Cristina Pardo no sabrá todo lo que va a pasar antes de empezar la emisión, y la actualidad podrá cambiar el transcurso del programa en pleno directo.

Además, la escenografía cobrará vida propia: la Mesa interrumpe la escaleta y, cuando lo hace, cambia las reglas del juego. ¿Tanto como para presentar el espacio si la periodista se despista? "Casi verdadero", responde Cristina entre risas.

Sillas inesperadas y combinaciones imposibles

En cuanto a los invitados, el programa promete sorprender:

  • Invitados sorpresa: En La Mesa puede sentarse alguien que la propia Cristina no espera en absoluto.
  • Una silla especial: Existe una silla en el plató especialmente pensada para generar situaciones inesperadas.
  • Mesas imposibles: Veremos compartir espacio a personas que jamás imaginarías juntas.

Eso sí, la periodista desmonta el mito de que los invitados tendrán un botón para expulsar a un compañero si no les gusta lo que dice, es totalmente falso.

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