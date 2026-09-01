De ‘Bailamos’ a ‘Baila amor’: Dani Tatay hace aún más romántica la canción de Enrique Iglesias en La Pista

Hoy, en haciendo nuevas versiones de éxitos… Dani Tatay ha hecho la suya propia de ‘Bailamos’, de Enrique Iglesias, en La Pista. Ha cambiado el título de la canción y, además, se la ha puesto a dúo con Whitney Houston. Sin embargo, ha sabido cantar el estribillo añadiendo incluso un poco más de letra con acierto y se ha llevado los tres segundos que aún estaban en juego en su duelo contra Carla Hidalgo.

El primer fragmento, que ha sido justo el inicio del tema con los acordes de una guitarra, ha despistado a los invitados. Carla ha pensado en algo más flamenco y el verso les ha dejado igualmente despistados. Un poco más de música ya les ha hecho identificar al artista, aunque la actriz no ha podido pasar de ahí en su memoria.

Dani, impaciente, ha esperado el rebote para cantar “Baila amor”. Su título ha llevado a la confusión a Roberto Leal por unos instantes. Además, han bromeado con la colaboración de Whitney Houston, cuyo dúo con Enrique Iglesias fue realmente con ‘Could I have this kiss forever’. Aun así, el despiste ha quedado como una simpática anécdota de la que nadie se ha dado realmente cuenta. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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