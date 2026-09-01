¿Conseguirá Pablo Motos el antídoto para el virus del 'cuñadísimo'? Llega una nueva temporada de El Hormiguero

Las luces del plató están a punto de encenderse de nuevo y, tanto Pablo Motos, como todo su equipo, están dispuestos para arrancar una nueva temporada llena de ilusión, emociones fuertes y sorpresas.

Antes de comenzar esta nueva entrega, el presentador se enfrenta a una misión que le ha planteado José Sacristán: tratar de dar con la cura del 'cuñadismo'... ¿Será capaz de conseguirlo?

No te pierdas el estreno de la nueva temporada de El Hormiguero el próximo lunes a las 21:45 horas. ¡Te esperamos!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas