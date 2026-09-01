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El Hormiguero
Simone Biles habla de su salud mental y reivindica la importancia de pedir ayuda
Simone Biles recordó en El Hormiguero la crisis que vivió en los Juegos de Tokio y la decisión de apartarse temporalmente de la competición.
La gimnasta explicó que sufrió los llamados “twisties”, una desconexión entre la mente y el cuerpo que podía resultar peligrosa. Por ello, decidió retirarse para no ponerse en riesgo.
Biles aseguró que aquella decisión generó un debate mundial y le permitió recibir la ayuda que necesitaba. Tras regresar a la competición y volver a ganar medallas, destacó que la terapia funcionaba y animó a disfrutar del camino.
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