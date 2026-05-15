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Los reyes eméritos cumplen 64 años casados: "La relación es mucho más fluida y cordial de lo que la gente se imagina"

Un día como hoy, hace 64 años, el Rey Juan Carlos I y la Reina Sofia se casaban. Actualmente, la relación que hay entre ellos es bastante incierta. ¿Se habrán felicitado?

Los reyes eméritos y su 65º aniversario de boda.

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Espejo Público
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Aunque llevan años separados sin un divorcio oficial, hoy es el 64 aniversario de bodas de el rey emérito y la Reina Sofía. Una fecha que despierta los rumores sobre su relación actual.

A pesar de los escándalos que han salido a la luz del emérito a lo largo de los años y los anuncios de divorcio entorno a su matrimonio con Doña Sofia, la realidad es que de cara a la galería continúan casados.

La periodista Gema López ha tildado su unión de "conveniencia" y José Peláez no ha tardado en suscribir su idea exponiendo los posibles "intereses políticos" que había detrás.

"Mucha cantidad y poca calidad", expresaba al respecto Lázaro Sánchez, quien piensa que "hay otras monarquías europeas que también tienen detrás un matrimonio interesado, pero lo encubren más".

¿Se habrán felicitado?

Susanna Griso, cercana a figuras de la Casa Real, cree que sí que han podido felicitarse con motivo del aniversario. Además, en este momento también comentaba el sentimiento que tiene la emérita por el Rey Juan Carlos.

"No sé si en estas fechas, pero en más de una ocasión ella hubiese querido reunirse con él", aseguraba la presentadora explicando que siempre se le ha aconsejado que no lo haga.

La colaboradora Isabel Rábago cargaba entonces directamente contra los rumores del divorcio y decía: "No están separados, la obligan a ella a estar separada de su marido".

La relación actual de los eméritos

Tratando de disolver la creencia de la mala relación entre ambos, Susanna se refería a al pasado del matrimonio para decir que "tuvieron problemas, pero una vez el emérito terminó su relación con Corina, ellos volvieron a estar juntos desde el cariño".

"La relación es mucho más serena, fluida y cordial de lo que la gente se imagina", concluía la presentadora.

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