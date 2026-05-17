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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026: El PP obtiene más votos en la ciudad de Cádiz y Adelante Andalucía supera al PSOE
Sigue en directo el recuento de votos y descubre qué partido logra la mayor representación en la ciudad de Cádiz.
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Las elecciones al Parlamento de Andalucía del 17 de mayo de 2026 ha enfrentado a los principales referentes políticos de la comunidad.
Con el 80,80% escrutado, el PP es el partido más votado en la ciudad de Cádiz con el 35,12% de lo votos (17.711), seguido de Adelante Andalucía con 24,41% (12.310).
El PSOE de María Jesús Montero sería el tercero más votado con el 21,6% (10.893). Muy por debajo lo seguiría Vox con el 8,29%, mientras que Por Andalucía obtendría el 5,35% de los votos emitidos.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 87,25%
Actualizado a las: 22:37
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|35,55
|19.376
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|24,05
|13.107
|PSOE-A
|-
|21,49
|11.716
|VOX
|-
|8,35
|4.552
|PorA
|-
|5,32
|2.901
|SALF
|-
|1,41
|773
|PACMA
|-
|1,1
|603
|100x100
|-
|0,39
|217
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0,26
|143
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,24
|131
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,17
|96
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,15
|83
|NA
|-
|0,14
|81
|PCPA
|-
|0,14
|77
|ANDALUSÍ
|-
|0,13
|76
|FE de las JONS
|-
|0,08
|44
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 67,55%+7.1 %
|Votos contabilizados:
|54.939
|87,25%
|Abstenciones:
|26.387
|32,44%
|Votos en blanco:
|519
|0,95%
|Votos nulos:
|444
|0,8%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en la ciudad de Cádiz
En las elecciones andaluzas de 2022 el partido liderado por Juanma Moreno se colocó como primera fuerza política en la ciudad de Cádiz con un 39% de los votos, duplicando los apoyos con respecto de los comicios anteriores.
En segundo lugar quedó el PSOE con un 20% de los votos; seguido por la formación de Adelante Andalucía (que salió como vencedor en las de 2018), con el 16%. El descalabro fue notable en la formación liderada por Teresa Rodríguez.
En cuarto lugar se posicionó Vox con un 8% de los votos.
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