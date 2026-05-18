Juanma Moreno, tras ganar las elecciones y rozar la mayoría absoluta: "Seguiremos transformando Andalucía"

Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, pero se ha quedado sin mayoría absoluta. El Partido Popular ha conseguido 53 escaños, a tan solo dos de gobernar en solitario. Los populares necesitarán pactar con Vox si quieren seguir al frente de la región andaluza cuatro años más.

El líder popular, que ha perdido cinco asientos en el Parlamento andaluz respecto a las elecciones de 2022, ha explicado que ha conseguido dos de sus tres objetivos. El primero era ganar las elecciones "y lo hemos hecho con casi 150.000 votos más que en 2022", detallando que lo han conseguido "con casi 20 puntos de diferencia con Montero y casi 30 con Vox". Otro de los objetivos era ganar en las ocho provincias.

Sin embargo del último "nos hemos quedado muy cerca", es decir, la mayoría absoluta que "a veces la Ley D'Hont nos favorece, y a veces nos perjudica". Se han quedado a dos escaños de poder gobernar en solitario, pero aún así ha señalado que "los andaluces nos han dado un mandato claro y definitivo" porque quieren "que sigamos cambiando y transformando Andalucía".

Manifiesta que con el resultado obtenido, quieren "que sigamos en ese proyecto de trasformar de una tierra más próspera que tiene que ser líder en España".

"Nos corresponde la responsabilidad de gobernar"

Moreno asegura que "ese mandato lo vamos a cumplir", por lo que "si quieren cuatro años más, les vamos a dar cuatro años más". Ha expresado que el Partido Popular es "la fuerza preferida" por los andaluces y "nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno y gobernar": "Este proyecto es de cambio de transformación".

Para ello subraya que "hay que seguir trabajado" en "hacer un proyecto común en Andalucía" y afirma contar con uno, así como tener "muchos equipos preparados para ello".

Esta jornada electoral la ha definido como "un día bonito", donde "los andaluces han hablado" y resume: "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí un sobresaliente".

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