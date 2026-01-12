Agricultores y ganaderos alertan de la “ruina total” ante el acuerdo Unión Europea - Mercosur

A solo cinco días de la firma del acuerdo sin precedentes en Paraguay, agricultores y ganaderos auguran un escenario crítico: la "ruina total". Así lo reconocen ante las cámaras de Antena 3 Noticias distintos representantes del sector, que consideran que el impacto en toda la industria agroalimentaria será enorme y denuncian que no se les ha consultado en la toma de decisiones.

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo. La UE pretende reforzar sus alianzas y reducir su dependencia de otros mercados. Sin embargo, los agricultores lo consideran un “mazazo” y continúan con las protestas. Este lunes por la mañana han vuelto a sacar sus tractores a la calle en distintos puntos de Galicia, País Vasco y Cataluña, donde la AP7, en Girona, lleva cortada desde el jueves.

Denuncian competencia desleal, ya que las normas sanitarias y medioambientales en los países del Mercosur no son tan estrictas como las europeas. “Nos han impuesto unas normas fitosanitarias y a ellos no les han impuesto nada”, critica un agricultor de Álava. “En Brasil están permitidos 150 tratamientos químicos que la UE ya no permite”, añade una ganadera de Galicia.

Esto se traduce en costes de producción más bajos, lo que hace que esos productos se vendan más baratos en España. Los agricultores y ganaderos temen que muchos consumidores prefieran estos productos y consideran que la supervivencia de ciertos sectores está en riesgo. Algunos incluso creen que será imposible mantener sus negocios familiares: “Los que tenemos negocios familiares estaremos obligados a integrarlos en grandes grupos”.

No todo es negativo. El sector del aceite de oliva ve en el acuerdo una oportunidad para impulsar sus exportaciones. Rafael Pico, director general de Asoliva, explica que, sin aranceles, los precios podrían bajar y las ventas internacionales aumentar. No obstante, matiza que la eliminación de aranceles será progresiva durante 15 años, mientras que los aceites de los países del Mercosur pasarán a estar libres de aranceles de forma inmediata.

