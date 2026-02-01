Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Liberan a un niño de cinco años detenido por inmigración en EEUU junto a su padre

Adrián Cornejo y su hijo Liam regresan a Minnesota tras doce días retenidos en un centro de detención de Texas.

Liam

Adrián Cornejo ha vuelto a casa con su hijo Liam, de cinco años, después de permanecer doce días detenidos por agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Estados Unidos. Ambos fueron arrestados en Minnesota y trasladados a un centro de detención migratoria en Texas, un caso que generó una fuerte ola de críticas tras difundirse las imágenes del menor retenido por las autoridades.

La fotografía de Liam, con una gorra azul de conejo y una mochila de Spider-Man, se viralizó en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en símbolo del debate sobre la política migratoria y la detención de menores.

Puesta en libertad y regreso a casa

El congresista demócrata Joaquín Castro confirmó la liberación del niño y de su padre desde el centro de detención de Dilley Detention Center. Castro explicó que los acompañó personalmente en el regreso: "Los recogí anoche y les escolté de vuelta a Minnesota esta mañana".

En el mismo mensaje celebró el desenlace del caso: "Liam está ahora en casa. Con su gorra y su capa. Gracias a todos los que pidieron su libertad. No podemos parar hasta que todos los niños estén de vuelta en sus casas con sus familias".

Versiones enfrentadas sobre el arresto

La detención se produjo el pasado 20 de febrero, cuando Liam y su padre regresaban a casa desde la guardería. Vecinos y responsables escolares denunciaron que los agentes federales utilizaron al menor como "cebo", pidiéndole que llamara a la puerta para que su madre saliera al exterior. El Departamento de Seguridad Nacional negó esa versión y la calificó de "mentira".

Según la versión oficial, el padre huyó a pie y dejó al niño solo en un vehículo en marcha dentro del garaje. ICE sostuvo que la actuación se produjo para evitar que el menor quedara desatendido en plena vía pública.

Reacciones políticas y sociales

El caso provocó reacciones inmediatas en el ámbito político. La senadora Amy Klobuchar dio la bienvenida al menor a su regreso a Minnesota y afirmó que "debería estar en el colegio y con su familia, no detenido", antes de añadir: "Ahora ICE necesita irse".

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió la actuación de los agentes y justificó la detención del niño al asegurar que "el chico de cinco años no estaba arrestado, su padre era un inmigrante ilegal y cuando fueron a arrestar a su padre, que también era inmigrante ilegal, el padre huyó".

Aunque Liam y su padre ya están en libertad.

