El periodista David Alandete: "La venganza es el motor de Donald Trump"

David Alandete es de los pocos periodistas que tiene oportunidad de preguntar a Donald Trump en la Casa Blanca y conoce bien al personaje. Hoy en Espejo Público ha hablado sobre la opinión que tiene el presidente norteamericano de nuestro país. "España es el único país de toda la OTAN que no ha comprometido el 5% de su gasto en Defensa y eso a Trump le molesta muchísimo y se comenta cada día en la Casa Blanca" cuenta el periodista. Cree que lo que más enfada a Trump es la negativa a intentarlo por parte de España porque, en otros casos como Reino Unido que no ha llegado todavía a ese 5% pero está en el proceso, "no hay ningún problema". El periodista explica que Trump es un gran conocedor de la realidad española porque su Secretario de Estadio y mano derecha, Marco Rubio, tiene ascendencia cubana y le cuenta al presidente lo que pasa con España.

A la negativa a llegar al 5% del PIB en Defensa se suman unas declaraciones que Pedro Sánchez hizo en 2024 en la Cumbre de la OTAN que se celebró en Washington. Cuenta Alandete que allí el presidente español dijo que prefería a Joe Bien antes que a Donald Trump y que eso no sentó nada bien al presidente norteamericano.

Las preguntas a Trump

"Preguntando a Trump te pones realmente muy nervioso porque dependiendo de quién le pregunte y de qué acento tenga... te responde o no" explica el periodista. Además, asegura que si son mujeres quienes preguntan el presidente norteamericano no suele responder. Ha contado una anécdota reciente, cuando preguntó a Trump y éste le dijo: "¿ dónde eres?". Alandete enseguida pensó que por ser de España no iba a gustarle la pregunta pero, al contarle que era de nuestro país, Trump le respondió "bonito lugar" y siguió con la pregunta que le había formulado. Alandete pensó que "España le gusta".

El periodista ha sentido más presión por parte del Gobierno español por plantear "3 o 4 preguntas sobre España" al presidente Trump. "Yo creo que lo que no le ha gustado a Sánchez son las respuestas de Trump" dice, "ellos quisieran que no se le preguntara pero preguntar es nuestro trabajo", sentencia.

